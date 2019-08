Notte dei fuochi, tre incidenti sulle strade

La Spezia - Per chi non la snobba, preferendo girare la testa dall'altra parte e togliersi dalla mischia, la serata dei fuochi è e rimane uno dei clou dell'estate, capace di confermarsi anno dopo anno malgrado il mondo stia cambiando tutt'intorno. Quello che invece non varia sono i problemi sulla viabilità cittadina, particolarmente consumata nella serata di ieri. Un bilancio pesante ma meno drammatico rispetto allo scorso anno quando, come molti ricorderanno, si dovette assistere ad un incidente mortale in Viale Fieschi. Ieri sera i numeri finali parlano di tre incidenti e cinque persone rimaste ferite, la più grave costretta ad una prognosi di 30 giorni.



Il primo incidente è occorso in Via Buonviaggio in seguito ad una perdita di controllo autonoma da parte di un motociclista. A finire all'ospedale sono stati due minorenni che vi erano sopra.Il secondo sul Viale Fieschi, all'incrocio con Via dei Pioppi, con scontro tra un utilitaria ed un motociclo. Al pronto soccorso è finita la ragazza che guidava il due ruote. Terzo ed ultimo episodio fra Via Sarzana e via della Pieve con scontro tra auto e moto: anche qui ad avere la peggio la coppia sul mezzo a dueuote.. Le dinamiche sono in fase di ricostruzione da parte di personale della Polizia Locale, predisposto ad hoc in questi giorni di eventi per arginare ogni criticità.