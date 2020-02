Notte bianca e San Giuseppe ad alcol zero, scatta l'ordinanza

La Spezia - Scatta il divieto di vendita e asporto dell'alcol in centro fino al 22 marzo. Quindi notte bianca e San Giuseppe ad "alcol zero". A mettere la firma sull'ordinanza, il sindaco Peracchini. A rientrare nella "zona rossa" antialcol quasi tutte le vie del centro storico con partenza da Piazza Brin e l'Umbertino.

Una scelta condivisa da tutti e stando a quanto si legge in una nota il provvedimento è stato: "Considerato un utile strumento, insieme ad altre iniziative, per contrastare l' abuso di alcol, anche da parte dei giovani e prevenire il fenomeno della vendita di alcol a minori. Non a caso la vigenza temporale del divieto coincide con la parte terminale del periodo di carnevale e si protrae sino a tutte le serate dei giorni di svolgimento della fiera di San Giuseppe. L'ordinanza, già emessa in altri casi nell'ultimo biennio, vedrà all'opera per gli opportuni controlli la Polizia Locale anche nell'ambito di dispositivi interforze con le forze di polizia statali. In caso di violazione dei divieti stabiliti dal sindaco i trasgressori saranno pagheranno una sanzione pari a mille euro oltre a eventuali prescrizioni limitative all'esercizio dell'attività commerciale in caso di recidiva".

Il testo dell'ordinanza è stato presentato ad una recente seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dove era presente, in rappresentanza del Comune, l’assessore Gianmarco Medusei. L'ordinanza prevede che dal 22 febbraio e sino al 22 marzo scatti il divieto di vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e comunque di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21 alle ore 6. Il provvedimento interessa il centro urbano e il quartiere Umbertino all’interno dell’area delimitata da viale Aldo Ferrari, via Fiume, Piazza Saint Bon, Via XX Settembre, Galleria Spallanzani, Via Crispi, Viale Italia, Passeggiata Morin, Viale Amendola. Negli orari di divieto (21 -6) è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche nelle aree destinate a esercizi pubblici ed anche nelle aree esterne ad essi pertinenziali ancorché autorizzate temporaneamente e per periodi stagionali.