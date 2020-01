Notte agitata a Mazzetta, danneggiamenti e un tentato furto in tre attività

Brutto risveglio per alcuni commercianti del quartiere che si sono rivolti ai carabinieri. Investigatori al lavoro, indagini in corso per altri furti avvenuti in città..

La Spezia - Un tentato furto e altre due attività commerciali hanno subito danneggiamenti. Si è svegliato così il quartiere di Mazzetta dopo una notte agitata. I titolari degli esercizi colpiti, un negozio di fiori e due bar che si affacciano su Via Severino Ferrari, Via Pascoli e Via Veneto hanno fatto denuncia ai Carabinieri che sono al lavoro per ricostruire gli eventi.

Questi tre episodi hanno interessato il quartiere di Mazzetta, ma stando a indiscrezioni questa prima periferia non sarebbe l'unica zona colpita. Altri danneggiamenti e piccoli furti, per poche decine di euro, sarebbero avvenuti nel corso della notte appena passata anche nelle aree limitrofe al centro città. Le forze dell'ordine sono al lavoro, incessante, per capire e incastrare chi c'è dietro.

Tornando ai colpi di Mazzetta, i militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire quanto avvenuto questa notte.

"A noi hanno danneggiato gli infissi del magazzino - raccontano dal negozio di fiori - non sono riusciti a entrare. Non è stato un bel risveglio e presumiamo che tutto sia avvenuto a notte fonda, quando poi siamo tornati ad aprire il negozio abbiamo capito cosa era accaduto. Ci siamo rivolti ai carabinieri e abbiamo depositato la denuncia".

Nel bar confinante con il negozio è stato preso a calci il dehor che porta i segni della violenza senza che, fortunatamente, il vetro venisse sfondato.

In un altro bar è andata peggio. "Sono entrati da Via Pascoli - ha detto uno dei titolari - hanno manomesso e rotto la porta sul retro. Sono entrati senza portare via nulla perché è scattato l'allarme".