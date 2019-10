Notebook rubato nel locale e rivenduto, nei guai 41enne

La Spezia - Lotta senza quartiere ai furti negli esercizi commerciali. E non potrebbe essere altrimenti, specialmente a Sarzana visti i recenti episodi di cronaca raccontati nei giorni scorsi su queste pagine. I carabinieri della compagnia della città stanno proseguendo nelle loro indagini e ieri sera sono arrivati i primi risultatvano: i militari acclaravano infatti che un cittadino di nazionalità marocchina di 41 anni, peraltro in Italia senza fissa dimora e clandestino, aveva venduto un notebook di marca Packard Bell, asportato nella notte del 12 ottobre all'interno del locale Mama Gamma, in pieno centro storico pedonale e rinvenuto, appunto, dai carabinieri in occasione dei una perquisizione domiciliare al connazionale già identificato e denunciato dai militari.



Nel corso dell'attività di prevenzione, i colleghi di Ceparana e Calice al Cornoviglio riuscivano a rintracciare ed arrestare a Follo un 25enne che risultava colpito da un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Genova, dovendo scontare la pena di un anno, otto mesi e 14 giorni di detenzione, inflittagli per rapina in concorso e furto aggravato, commessi nella provincia di Massa Carrara. Stessa sorte anche per un 48enne residente a Calice, gravato anch'egli dal provvedimento dell'a.g. genovese, dovendo scontare una pena di sei mesi ed otto giorni di detenzione, inflittagli per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, commesso in provincia della Spezia nel 2012. Per entrambi accordati gli arresti domiciliari.