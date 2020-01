Non solo scritte, EB "apre" una libreria sociale in Via Sapri

La Spezia - Le scritte sui muri a firma "EB" rimangono e in un angoletto di Via Sapri compare un pancale che porta le effige del misterioso personaggio. La struttura, che occupa un'ex bacheca del cinema per adulti "Diana", è in legno riciclato e contiene una serie di libri di poesia tra i quali svetta "Il vecchio e il mare" e altri testi economici. Questo progetto contiene anche altri appelli: alla lettura, alla rivoluzione che arriva solo con la cultura.

Vengono spiegate anche le modalità d'uso della libreria sociale: i libri si possono prendere e possono essere scambiati con altri. Vicino al pancale sono posizionati anche dei giocattoli per bambini.

EB era finito alle cronache per aver scritto su decine di muri in centro città facendo storcere il naso a molti. Oggi quelle scritte sono ancora lì e c'è da chiedersi se a queste recenti vicende si sia affiancato un altro personaggio "SP" che proprio a ridosso di una vetrina della centralissima Corso Cavour e su un muro tinteggiato di fresco ha scritto: "Senza futuro SP".