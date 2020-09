Non rispetta la coda per entrare in Comune, scoppia la baruffa

La Spezia - Voleva saltare la coda e il filtro rappresentato dagli agenti della Polizia municipale all'ingresso di Palazzo civico. Non aveva però fatto i conti con la vigilessa di turno che gli ha impedito di passare, prima con le parole, poi mettendosi fisicamente di traverso.

Tra lo stupore dei presenti, che chiedevano all'uomo di ritornare sui suoi passi e attendere come tutti, dopo pochi istanti di tensione è scaturita una colluttazione che si è conclusa con qualche contusione per l'agente.



L'uomo, che per giustificarsi ha menzionato un non meglio precisato appuntamento con un dirigente del Comune che non era nemmeno presente in sede, è stato bloccato e identificato come uno spezzino di 50 anni e il comando della Municipale sta valutando il da farsi.