Non rinnova la patente e continua a guidare, multone da 2mila euro

L'intervento questa mattina in Via Veneto.

La Spezia - “Non ho potuto pagare il rinnovo della patente”. E' questa la giustificazione di uno spezzino di 55 anni fornita al Nucleo traduzioni reparto stradale della Polizia penitenziaria dopo averlo fermato per un controllo scoprendo che l'uomo continuava a guidare senza patente. La vicenda è finita con una maxi sanzione a carico dell'uomo di ben 2mila euro e la sua automobile dovrà restare ferma per tre mesi.



L'episodio risale alla tarda mattinata di oggi in centro, La Penitenziaria, che già da tempo è attiva sul territorio in sostegno ai controlli in città, ha fermato il 55enne per un controllo di routine.

Gli agenti hanno controllato tutti i documenti e non erano presenti irregolarità, quando però è arrivato il momento di mostrare la patente qualcosa è andato storto perché non l'aveva con sé.



In prima battuta ha detto di averla dimenticata, pensando di risolverla con una multina da pochi euro, gli agenti però hanno approfondito e hanno scoperto che il 55enne aveva già perso la patente. Gli era stata ritirata dai Carabinieri perché scaduta.