Non ce l'hanno fatta altri tre anziani spezzini positivi al coronavirus

La Spezia - Non si arrestano, come prevedibile, i decessi di pazienti spezzini positivi al coronavirus. Oggi le direzioni sanitaria e medica di Asl 5 segnalano due decessi di pazienti positivi al Covid avvenuti tra le 14 di ieri e quelle odierne. Si tratta di un uomo di 80 anni, ricoverato in Malattie Infettive al Sant’Andrea, residente nel comune della Spezia, deceduto oggi, e di un altro 80enne, residente nell'Arcolano, deceduto ieri nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dove era ricoverato.



Asl5 segnala inoltre il decesso di un uomo di 84 anni, ricoverato in Medicina al San Bartolomeo, residente nel comune di Castelnuovo Magra e deceduto la mattina del 25 marzo, non compreso nel bollettino trasmesso ieri dall'azienda sanitaria. Infine, oggi è pervenuto il risultato positivo del tampone effettuato su un uomo di 74 anni, deceduto il 24 marzo in Medicina interna al Sant’Andrea e residente nel comune di Vernazza.