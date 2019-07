Noleggio barche abusivo, fioccano verbali tra Spezia e Cinque Terre

La Spezia - Lo scorso fine settimana una task force composta da diverse squadre a terra e mezzi a mare della Capitaneria di Porto della Spezia e dell’ufficio Locale Marittimo di Levanto ha svolto serrati controlli sulle attività di locazione e noleggio svolte con unità da diporto sia all’interno dell’Area Marina Protetta delle Cinque terre sia in ambito portuale della Spezia. Scopo dell’operazione era accertare eventuali violazioni alle norme del Codice della Nautica da Diporto e della Navigazione in materia di noleggio e locazione di barche nonché di trasporto passeggeri. Più di cinquanta i controlli in area Parco con nove verbali amministrativi per violazioni al Codice della Nautica da Diporto e al Regolamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, per un totale di 2mila euro di sanzioni elevate.



L’attenzione dei militari della Guardia costiera della Spezia si è rivolta in particolare ad alcuni comportamenti illeciti tra cui lo svolgimento di attività di locazione e noleggio senza la prevista autorizzazione del Parco delle 5 Terre e il transito e l’ancoraggio in zone non consentite all’interno dell’Area Marina Protetta. Il comandante di una nave da diporto in transito vietato nell’Amp è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione della norma quadro sulle aree marine protette. Sono attualmente in corso accertamenti su otto ulteriori situazioni rilevate nel corso dei sopralluoghi in mare al fine di appurarne la regolarità e non è escluso che nei prossimi giorni siano notificate ulteriori sanzioni amministrative ai soggetti responsabili.



Si segnalano altresì accertamenti anche a terra in Passeggiata Morin alla Spezia dove sono stati elevati due verbali amministrativi per un ammontare complessivo di oltre 1.200 euro.

In questo caso sono state accertate modalità non conformi nello svolgimento di alcune attività commerciali sulla banchina, in difformità ai regolamenti sia dell’Autorità marittima sia di quella portuale. I controlli volti a “stanare” le irregolarità nel settore a cura della Guardia Costiera proseguiranno per tutto l’arco estivo, sia in mare sia a terra.