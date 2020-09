Niente pioggia, l'allerta passa indenne. Sole per tutta la settimana

La Spezia - L'allerta annunciata da Arpal per la notte appena trascorsa e la mattinata odierna non ha prodotto le tanto temute piogge e si può dire passata indenne. Così la Spezia, il suo Golfo e le valli si sono svegliate sotto un cielo nuvoloso ma senza la necessità di ombrelli o equipaggiamenti del genere: fra il sereno e il nuvoloso, non ci saranno piogge nemmeno nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27.2°C, la minima di 19.1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.