Niente neve in Val di Vara, le temperature tornano a salire

Conclusa l'allerta neve con 2 centimetri a Scurtabò.

La Spezia - Si è conclusa alle 7 l’allerta gialla per neve che ha coinvolto anche i comuni interni dello Spezzino. Nevischio è segnalato sui tratti appenninici della A7 e della A26 mentre altre precipitazioni nevose sono registrate dai nivometri a Urbe Vara Superiore (dalla mezzanotte 4 centimetri), Scurtabò Varese Ligure (2 centimetri) mentre in Val Bormida sono caduti alcuni centimetri di neve (7 nella zona di Calizzano). Deboli piogge (attualmente il radar mostra altre precipitazioni presenti soprattutto in mare aperto) hanno, invece, interessato la fascia costiera di Levante con cumulata massima dalla mezzanotte di 10.6 millimetri a Porto Venere.



I venti sono moderati o forti soprattutto sulla parte centro orientale della regione (raffica notturna a 70.2 km/h a Genova Porto Antico) mentre il mare, alla boa di Capo Mele ,è mosso con temperatura dell’acqua di 16.7 gradi. Per riguarda le temperature minime Alpe Vobbia (Genova) e Monte Settepani (Savona) registrano le temperature più basse con -4.7, seguite da Monte Pennello (Genova) con -4.1. Nello spezzino Taglieto si è fermata a -2.0, nell’imperiese Poggio Fearza a -1.8.



Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 3.3

Savona Istituto Nautico 4.4

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.6

La Spezia 4.4.



Per quanto riguarda le previsioni, il fronte che ci ha interessati tra ieri e questa notte si sta allontanando favorendo un miglioramento. Oggi la giornata sarà in prevalenza soleggiata lungo le coste, nuvolosità irregolare residua lungo i versanti padani dove le schiarite diverranno sempre più ampie. Venti inizialmente forti dai quadranti settentrionali con raffiche ancora tra i 60-70 km/h in attenuazione, fino a moderati, nella seconda parte del giorno. Mare generalmente mossi. Temperature massime in lieve aumento, minime della prossima notte stazionarie.



(fonte Arpal)