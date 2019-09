Niente mare di fine stagione, è un weekend dal cielo grigio

La Spezia - Rassegniamoci ad un weekend coperto, a tratti molto coperto, in alcune circostanze anche piovoso. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio di oggi ma le schiarite in serata non saranno preludio di un sabato di sole. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22.1°C, la minima di 17.9°C, i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Il mare è poco mosso, a differenza di domani che, in presenza di un'altra giornata nuvolosa (ma senza precipitazioni, almeno sulle coste), l'onda salirà come anche le temperature minime che sfioreranno i 20°. Squarci di sole nella prima parte della domenica ma in serata potrebbero raggiungerci dei piovaschi.