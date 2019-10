Niente lezione in tutte le superiori, le altre scuole del capoluogo regolarmente aperte

La Spezia - Domani scuole aperte nel comune della Spezia, ad eccezione degli istituti superiori che insistono territorio municipale, dove scatterà la sospensione delle attività didattiche.

Queste le decisioni dell'ultima ora del sindaco della Spezia e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, dopo aver consultato il bollettino meteo delle 18 diramato da Arpal e dalla Protezione civile regionale.

All'interno degli istituti superiori presenti nel comune capoluogo il personale docente e non sarà presente, ma i plessi saranno comunque aperti, mentre, in applicazione delle ordinanze sindacali emesse, il Parentucelli-Arzelà di Sarzana, il Fossati-Da Passano di Varese Ligure e la sede di Levanto del liceo scientifico Pacinotti saranno chiuse.



Si ricorda che il Centro operativo comunale della Spezia dalle 20 di questa sera, domenica 20 ottobre, sarà aperto e monitorerà costantemente la situazione. Per segnalazioni o emergenze il numero del COC è 0187501172.



L'elenco dei Comuni e le decisioni dei sindaci

Comune di Ameglia - scuole chiuse

Comune di Arcola - scuole chiuse

Comune di Beverino - scuole chiuse

Comune di Bolano - scuole chiuse

Comune di Bonassola - scuole chiuse

Comune di Borghetto Vara - scuole chiuse

Comune di Brugnato - scuole chiuse

Comune di Calice al Cornoviglio - scuole chiuse

Comune di Carrodano (non ha scuole)

Comune di Carro - scuole chiuse

Comune di Castelnuovo Magra - scuole chiuse

Comune di Deiva Marina - scuole chiuse

Comune di Follo - scuole chiuse

Comune di Framura - scuole chiuse

Comune della Spezia - scuole aperte

Comune di Lerici - scuole chiuse

Comune di Levanto - scuole chiuse

Comune di Maissana (non ha scuole)

Comune di Monterosso - scuole chiuse

Comune di Luni - scuole chiuse

Comune di Pignone - scuole chiuse

Comune di Porto Venere - scuole chiuse nella sola frazione di Le Grazie

Comune di Riccò del Golfo - scuole chiuse

Comune di Riomaggiore - scuole chiuse

Comune di Rocchetta Vara - scuole chiuse

Comune di Santo Stefano Magra - scuole aperte

Comune di Sarzana - scuole chiuse

Comune di Sesta Godano - scuole chiuse

Comune di Varese Ligure - scuole chiuse

Comune di Vernazza - scuole chiuse

Comune di Vezzano Ligure - scuole chiuse

Comune di Zignago - da decidere