Niente alcol dalle 21 per un mese, ordinanza firmata

La Spezia - Stop all'alcool la sera nel centro storico e nel quartiere Umberto I. Lo ha deciso il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che nei giorni scorsi ha sottoscritto un'apposita ordinanza a decorrere dal 5 settembre e sino al 5 di ottobre. Che cosa significa? Il testo parla chiaro: divieto di vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità e quindi anche per asporto nonché di somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore dalle 21 alle ore 6 e di bevande anche analcooliche in contenitori di vetro. Un provvedimento assunto anche in passato in più circostanze onde limitare il fenomeno della diffusione dell'alcool nella fascia oraria serale interessata alla frequentazione da parte di numerose persone delle aree del centro urbano e dell'Umbertino.



L'estensione territoriale dell'ordinanza è infatti nella zona perimetrata dalle vie Aldo Ferrari, via Fiume, piazza S. Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, viale Italia, passeggiata Morin e Viale Amendola. E' comunque consentita la somministrazione delle bevande sopra riferite nelle aree e negli spazi pertinenziali, anche se autorizzati temporaneamente e a carattere stagionale destinati a esercizio pubblico. In caso di violazione dell'ordine è prevista la sanzione amministrativa da 500 a 5000 Euro con pagamento in misura ridotta consentito per importo pari a 1000 Euro. L'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei ha richiesto al Comando di Polizia Locale l'attuazione di servizi, anche in sinergia con altre forze di polizia cui il provvedimento è stato inviato, per garantire il rispetto del provvedimento del sindaco. Dello stesso sono state avvisate anche le associazioni di categoria cui sono iscritti i destinatari del provvedimento ovverosia i gestori di pubblici esercizi, circoli privati, esercizi di vicinato, artigianali e medie e grandi strutture di vendita ricadenti nell'area territoriale ove vige il divieto.