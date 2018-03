Neve, stop per i mezzi pesanti

La Spezia - Fino a cessata esigenza non potranno circolare sulle autostrade e sulle strade di viabilità ordinaria i mezzi pesanti superiori a 7.5 tonnellate. La Polzia stradale e le altre forze di polizia sono impegnati ai caselli e sulle autostrade di A12 e A15 applicando dei filtri di selezione come previsto dal Piano neve. Per le prossime ore rimane altissima l'attenzione per quanto riguarda il ghiaccio.

Sulla A15 in particolare c'è l'interdizione al transito, per il mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate in direzione Parma mare.