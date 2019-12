Neve sopra i 1300, succederà anche domani. Ma sabato sarà di sole

La Spezia - Cieli ancora molto nuvolosi ma le deboli piogge della mattinata non si ripresenteranno, almeno nella giornata di oggi, con schiarite in serata. Rimane piuttosto freddo, oggi la temperatura massima registrata sarà di 8.3°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1425m e infatti in Appennino e sulle Alpi Apuane è tornata la neve. E domani? In presenza di altra pioggia sarà un venerdì più caldo di qualche grado mentre sabato secondo le previsioni tornerà il sole con ritocco per eccesso ulteriore delle massime fino a 15°.