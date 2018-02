Neve e gelate sulle strade, l'avviso della Provincia: "Fatene uso ridotto"

La Spezia - La Provincia della Spezia, tramite il responsabile della Funzione di coordinamento, ingegner Leandro Calzetta, comunica alla popolazione la raccomandazione di "uso ridotto delle strade provinciali, se non per motivi di urgenza comprovata".

"Viste le precipitazioni nevose che hanno interessato l'intero territorio provinciale in data odierna e le previsioni meteo per le prossime ore di cui all'avviso Meteorologico emesso dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguri che prevede gelate diffuse e la modellistica pubblicata da Arpal Liguria che prevede temperature ampiamente sotto lo zero termico", si legge nelle motivazioni del dispositivo in cui si rileva anche che la Provincia "sta provvedendo allo spargimento di cloruro di sodio su tutta la rete di competenza, ma che lo stesso potrebbe non risultare pienamente efficace in ragione delle temperature che si potrebbero raggiungere".

"Preso atto che a seguito dello scenario sopra descritto si ritiene che esistono condizioni di potenziale pericolo tali da consigliare l'uso ridotto delle strade di proprietà provinciale

in quanto le condizioni meteo previste sono tali da causare possibili formazioni di lastre di neve/ghiaccio sul piano viabile con effetti di irrimediabile perdita di aderenza", conclude l'avviso.