Neve ai titoli di coda, arriva la pioggia

Attesi un innalzamento delle temperature e un fine settimana con clima autunnale.

La Spezia - Fotografata, socializzata e commentata in ogni angolo della provincia, la neve nelle prossime ore lascerà gradualmente strade e rilievi. Questo “pazzo” inizio di marzo infatti proseguirà all'insegna della pioggia che sarà una costante almeno per le prossime 48 ore visto che alcune schiarite – e un lieve innalzamento della temperatura – sono previsti a partire dal primo pomeriggio di sabato.

Entro le prossime ore dunque la situazione tornerà alla normalità con l'attenzione principale rivolta essenzialmente alla possibile formazione di ghiaccio nelle (poche) strade sulle quali fra ieri e oggi non è stato cosparso del sale. A scopo precauzionale in tutta la provincia resteranno chiuse per il secondo giorno consecutivo le scuole superiori mentre per quanto riguarda gli istituti di grado inferiore le decisioni sono state rimandate ai singoli sindaci che hanno deciso in base alle situazione dei rispettivi territori.