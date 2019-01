Neve a centro regione, la Spezia il capoluogo più freddo

La Spezia - E’ scattata alle 6 l’allerta gialla per neve su buona parte della Liguria, Spezzino escluso e si segnalano le prime precipitazioni soprattutto sulla parte centrale della regione. Nevischio si segnala nella zona appenninica alle spalle di Genova, nella zona della Valle Stura e in generale a cavallo tra le province di Savona e Genova (il nivometro di Urbe segnala 2 centimetri in 30 minuti mentre, le altre precipitazioni sono piovose (4.4 millimetri a Lerca). I venti settentrionali sono, per il momento, deboli o localmente moderati, il mare alla boa di Capo Mele, poco mosso con temperatura dell’acqua di 14.4 gradi.



Le temperature sono in diminuzione: -8.5 a Pratomollo (Genova), -8.2 a Poggio Fearza (Imperia), -6.4 a Colle Belenda, -6.1 a Sassello (Savona) sono i valori più bassi mentre, nello spezzino, Casoni di Suvero segna -4.5. Qualche altro valore minimo: Triora (Imperia) -2.5, Cairo Montenotte (Savona) -4.5, Busalla (Genova) -4.1 mentre, a Genova città, alle 7.15, oltre al valore sottozero di Monte Pennello, si va dagli 0.0 di Fiorino ai 4.1 di Sant’Ilario.



Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 4.4

Savona Istituto Nautico 4.1

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.7

La Spezia 3.0.



(fonte Arpal)