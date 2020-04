La Spezia - La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi di pazienti Covid-19 positivi. Clean sheet per tre giorni di fila, l'ultimo decesso risale al bollettino del 27 aprile, quando ad andarsene era stato un paziente residente a Levanto. Le vittime in Asl 5 restano quindi 124, con la speranza che anche nei prossimi giorni non debbano registrarsi decessi.