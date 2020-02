Neonato rimane chiuso in casa, arrivano i Vigili del Fuoco

La Spezia - In un attimo la porta si è chiusa e la mamma, disperata, non ha perso tempo e ha chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco. L'episodio risale al primo pomeriggio di oggi nel quartiere di Montepertico dove una giovane mamma era in casa con il suo piccolo. In un momento di distrazione la porta si è chiusa alle spalle della donna non riuscendo più a rientrare. Immediata la telefonata ai pompieri che una volta sul posto hanno permesso alla mamma di riabbracciare il suo piccolo che non si è accorto di nulla. Dormiva beato nel suo lettino. Lei era molto agitata ma risolta la situazione tutto è tornato alla normalità.