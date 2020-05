Nello Spezzino sono rimasti 31 ricoverati Covid, tre sono gravi

La Spezia - Ancora un decrescita a due cifre per i Covid positivi nello Spezzino. Dai 130 di ieri (erano 144 due giorni fa), con domenica 24 maggio si passa alla cifra di 119 e ci si avvia alla settimana che dovrebbe portare sotto "quota cento". Scendono anche gli ospedalizzati, da 33 a 31, mentre rimane invariato il numero di pazienti che in questo momento ha bisogno della terapia intensiva, ovvero tre. Scendono bruscamente le persone in sorveglianza attiva, dai 182 di ieri ai 159 di oggi.

Uno sguardo alla Liguria tutta. I positivi totali sono 3.781 (-102), mentre i test complessivi effettuati sono 93.173, di cui 1.438 nelle ultime 24 ore. Sono due quelli ancora in corso di verifica. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.359 (-108), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.157 (+8), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 4.280 (+150). Le persone sotto sorveglianza attiva sono 1.200. Il triste totale dei decessi ha però raggiunto quota 1.417, cinque in più rispetto a ieri. Nessuno nel territorio dell'ASL5.