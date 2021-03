Nella notte "a zonzo", multati due spezzini

La Spezia - Per chi se ne fosse dimenticato è ancora ampiamente in vigore il divieto di spostarsi tra le 22 e le 5 del mattino. Di sicuro se lo ricorderanno due spezzini, sorpresi questa notte in giro al di fuori dell'orario consentito: una pattuglia della Questura che stava perlustrando il territorio, li ha intercettati all'1 di notte. Ai poliziotti non sono state fornite le motivazioni valide per spostarsi nelle ore di coprifuoco: da qui la sanzione per la violazione amministrativa commessa, pari a 400 euro ciascuno, ai sensi dell’art.4 D.L. 19/2020.