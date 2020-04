Nella nostra provincia un solo decesso nelle ultime 24 ore

La Spezia - La Direzione sanitaria e la Direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano un decesso, avvenuto tra le 14 del 3 aprile e le 14 di oggi, sabato 4 aprile, si tratta di un uomo di anni 79, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Luni (SP) e deceduto nella giornata di oggi.





La situazione nel resto della Liguria

Per quanto riguarda Genova la direzione sanitaria dell'ospedale San Martino segnala cinque decessi, anche per infezione Covid-19: di un paziente nato e residente a Genova di 99 anni, presso il Pronto Soccorso. Di un paziente nato e residente a Genova di 89 anni, presso il Pronto Soccorso. Di un paziente nato e residente a Genova di 90 anni, presso il padiglione Maragliano. Di un paziente nato e residente a Genova di 81 anni, presso il Pronto Soccorso. Di una paziente nata a Marsala e residente a Genova di 74 anni, presso il Pronto Soccorso.



Questo invece l'aggiornamento del Galliera: donna, 76 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 14.15 del 3 aprile,

ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Donna, 96 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 14.30 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Donna, 89 anni, di Campomorone, decesso avvenuto alle ore 15.30 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive con comorbidità. Uomo, 62 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 10.30 del 4 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.



Asl1 segnala invece tre pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: un uomo di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi. Era ricoverato all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; un uomo di 82 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi. Era ricoverato all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; una donna di 88 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 3 aprile. Era ricoverata all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.



Questi i decessi ufficializzati da Asl2: una donna di 95 anni della Provincia di Savona, un uomo di 84 anni della Provincia di Savona, un uomo di 70 anni della Provincia di Savona, un uomo di 80 anni della provincia di Savona, un uomo di 75 anni della provincia di Savona.