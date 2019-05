Nel pomeriggio potrebbe arrivare la pioggia anche sulla costa

La Spezia - Al mattino lento aumento degli addensamenti nei bassi strati. Da metà giornata il veloce transito di una perturbazione porta un aumento dell'instabilità a partire dall'interno della parte centrale della regione in estensione verso la costa del centro Levante. Possibili locali rovesci o temporali anche moderati, non si escludono isolate grandinate.

Venti inizialmente deboli in regime di brezza a Ponente, deboli o moderati da Sud Est a Levante, tendenti a ruotare intorno a un minimo sul Mar Ligure nel pomeriggio. In serata in rinforzo da Nord. Mare al mattino poco mosso a Ponente, mosso a Levante, nel pomeriggio generalmente mosso. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.



(fonte Arpal)