Nel negozio senza mascherina: 400 euro per i clienti e un negozio chiuso

La Spezia - In dieci stretti all'interno di un market di piccole dimensioni. Due addirittura senza regolare mascherina. Li ha sorpresi personale della Polizia Locale spezzina impegnata in controlli sull'emergenza sanitaria in atto e sul rispetto dell'ordinanza del Questore della Spezia. L'affollato negozio, dove non si rispettava il distanziamento, si trova nel quartiere di Mazzett. I due avventori privi dei dispositivi di protezione sono stati identificati e sanzionati per 400 euro per violazione alle norme sul contenimento dell'emergenza Covid. Gli agenti del comando di Via Lamarmora hanno inoltre identificato il gestore del market, che ha ricevuto analoga sanzione e la chiusura dell'attività per cinque giorni.

Il blitz a Mazzetta non è stata l'unica attività svolta nell'ambito del servizio effettuato nel tardo pomeriggio di ieri. Raccogliendo segnalazioni di cittadini, la Polizia Locale ha sanzionato un'estetista nella zona ovest della città al lavoro all'interno del negozio con clienti presenti senza mascherina. Stessa sorte e relativo verbale di 400 euro a carico di due avventori in un centro commerciale privi di mascherine. Tutto in regola invece nel Quartiere Umbertino e a Fossitermi, anch'essi interessati dai controlli.