Nave Vulcano è sotto sequestro, scattano le indagini

Ancora nessuna ipotesi sulle cause dell'incendio, che si è sviluppato nella zona poppiera. I danni sono ingenti.

La Spezia - Diciannove ore di intervento, tutt'ora in corso, per la messa in sicurezza e lo smaltimento dell'acqua a seguito dell'incendio nell'area poppiera, sottocoperta, di Nave Vulcano a seguito dell'incendio divampato ieri sera alle 22. La nave è stata posta sotto sequestro e i carabinieri hanno aperto un'indagine per andare a fondo sulle cause. Al momento non è ancora stata fatta una stima ufficiale dei danni, anche se dovrebbero essere ingenti paragonabili a milioni di euro. Con la dinamica ancora da appurare e la difficoltà per raggiungere le zone coinvolte dall'incendio resta da capire se sono state coinvolte aree rimane dunque tutto in sospeso.



"Il cantiere - emerge da Fincantieri - era chiuso da sabato. Non vi era personale a bordo e quando l'incendio è scoppiato le nostre squadre di vigilanza, sono intervenute immediatamente e coadiuvate dai Vigili del fuoco hanno provveduto a circoscrivere l'incendio limitando i danni. Al momento è ancora presto per fare una stima ufficiale dei danni e chiarire le cause".



I Vigili del fuoco lavorano a pieno ritmo per rimuovere l'acqua, depositata sul fondo per le opere di spegnimento, all'interno della nave che si è inclinata di alcuni gradi . Inoltre vengono tenuti sotto stretto controllo anche le temperature dell'unità. In tarda mattinata alcune zone della nave erano inavvicinabili. Le opere di raffreddamento sono proseguite anche questo pomeriggio.

Le indagini da parte dei carabinieri proseguono a tutto campo e non è esclusa nessuna ipotesi. Finché gli interventi a bordo della nave non saranno conclusi rimane tutto fermo.