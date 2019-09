Nascose 11 chili di marijuana nel bosco e prese parte a molte risse, rimpatriato in Albania

La Spezia - Giovedì scorso, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto della provincia nei confronti di un cittadino albanese di 40 anni, irregolare sul territorio, pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, reati inerenti l’immigrazione e lesioni.

In particolare, lo straniero era noto alle Forze dell’ordine per i numerosi interventi che lo vedevano protagonista per liti ed aggressioni in questo centro cittadino in concorso con altri connazionali, oltre che per la reiterata attività di spaccio di droga che culminò col ritrovamento di 11 kg di marijuana occultate dallo straniero in un bosco.

Ricercato dalle pattuglie della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio da diverso tempo, è stato rintracciato ed immediatamente condotto in Questura per i successivi adempimenti.

Nella stessa sera, lo straniero è stato trasferito presso lo scalo aereo di Malpensa per essere imbarcato per Tirana sul primo volo utile.

Non si arresta l’attività della Polizia di Stato finalizzata a dare una risposta concreta agli stranieri irregolari che si trattengono sul territorio nazionale senza rispettare le leggi italiane.