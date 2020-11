Nascondevano droga in casa della donna che li ospitava, indagini su possibili maltrattamenti

La Spezia - Ieri sera in pieno quartiere Umberto I, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, una gazzella dei carabinieri ha notato una donna che, dall’aspetto, sembrava essere stata vittima di un’aggressione. I militari si sono fermati e hanno provato a capire cosa fosse successo, ottenendo delle risposte abbastanza evasive. Nonostante questo sono riusciti a capire che l’episodio vedeva coinvolti alcuni cittadini di nazionalità maghrebina, ospitati dalla donna nella propria abitazione ed hanno così chiesto rinforzo ai colleghi per fare irruzione nell’appartamento. Nel corso della successiva perquisizione i militari hanno trovato un modesto quantitativo di hashish e cocaina ed hanno denunciato tre cittadini marocchini, che la donna ha confermato di ospitare. Ulteriori indagini sono però in corso per accertare l’ipotesi di maltrattamenti subiti dalla signora, testimoniati da una serie di traumi, per i quali i carabinieri la hanno accompagnata in ospedale per farla visitare e medicare.