Nasconde gli abiti rubati in mezzo ad un'aiuola: denunciata una coppia

La Spezia - Intervento delle volanti della Questura presso il centro commerciale “Le Terrazze”. Gli agenti, raccogliendo la segnalazione di furto da un commerciante, si sono messi alla ricerca di un trio - lui, lei e una minorenne - che avevano oltrepassato le barriere antitaccheggio, facendo scattare l’allarme, per poi dileguarsi in fretta e furia. Erano due cittadini marocchini di 21 e 35 anni, sorpresi mentre imboccavano l'uscita e invitati a tornare indietro. La donna però, al richiamo della Polizia, ha preferito accelerare il passo stringendo la borsa e guadagnare frettolosamente l’esterno.

Dallo zainetto in spalla al giovane è saltata fuori merce con i cartellini strappati, riconsegnata al personale. Dieci minuti ecco rientrare anche la donna, che tuttavia ha negato ogni addebito. Gli agenti, non convinti dalla versione, ci hanno messo ben poco a trovare, in corrispondenza della parte finale del muro perimetrale esterno dell’edificio e ben nascosti tra la vegetazione, diversi capi di abbigliamento con le etichette ed i codici a barre strappati.

La merce, del valore di circa 125 euro, seppur parzialmente danneggiata, è stata riconsegnata all’avente diritto. La coppia responsabile del furto aggravato è stata accompagnata presso gli uffici della Questura. Identificata e verificato essere entrambe regolarmente soggiornanti e residenti alla Spezia, sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria.