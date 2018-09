Musica a palla e zigzag notturno, ubriaco finisce in questura

Intervento della volante della Polizia di Stato per un 32enne che, in stato di ebbrezza, stava turbando i sonni della città.

La Spezia - Stanotte nella zona tra Umbertino e Fossitermi sembrava ci fosse una discoteca itinerante. Merito di un 32enne che, generosamente innaffiato di alcol, scorrazzava con guida insicura lungo Viale Aldo Ferrari e vie limitrofe, il tutto con la musica a palla. Poco prima dell'una è arrivata una segnalazione alla Polizia di Stato, la cui volante in breve si è recata sul posto, intercettando dalle parti di Via Venezia l'auto sospetta che zigzagava pericolosamente.



Il conducente è apparso subito poco lucido, una condizione eloquentemente dimostrata dalla parlata sconnessa e dall'alito vinoso. L'uomo, con precedenti per essersi messo al volante sotto i fumi dell'alcol, è stato condotto in questura da dove è uscito con una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. L'alcoltest, del resto, ha parlato chiaro: tasso alcolemico dell'1,01, il doppio del massimo consentito. L'autovettura, tra l'altro risultata sprovvista di copertura assicurativa, è ora sottoposta a sequestro amministrativo.