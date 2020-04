Muove i primi passi uno dei ragazzi sopravvissuti all'incidente di Albiano Magra

La Spezia - Era rimasto coinvolto nel drammatico incidente stradale ad Albiano Magra lo scorso febbraio nel quale hanno perso la vita tre suoi amici. Ora il 21enne Leonardo Dascanio è riuscito a muovere i primi passi. La notizia, che ha raggiunto la redazione di Calcio Spezzino e Città della Spezia, è arrivata direttamente dai suoi compagni di squadra della Canaletto Sepor.

In questi interminabili mesi, mentre nel mondo si ritrovava alle prese con l'arrivo del coronavirus, Leonardo e la sua famiglia hanno condotto una battaglia difficile. Alla fine poi è arrivata la bella notizia: il giovane calciatore è migliorato. Dopo la prima fase di cure era stato trasferito a Parma dove è stato sottoposto ad alcuni delicatissimi interventi.

Da quella tragica notte di una fredda notte di febbraio è cambiato il mondo ed è profonda la commozione dei compagni di squadra che hanno fatto arrivare a Parma la maglietta dedicata a Leonardo con tutti gli autografi. Lui, come si vede nella foto, posa con la divisa della sua squadra nella quale gioca come attaccante e mostrando la t-shirt simbolo della vittoria dei Canarini contro la Forza e Coraggio. Gioia immensa, chiaramente, anche per la squadra: "Una notizia meravigliosa da condividere con la nostra grande famiglia. Forza Leo ti aspettiamo!"