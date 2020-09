Muore un 78enne, 35 nuovi contagiati

La Spezia - È un uomo di 78 anni, spentosi ieri al San Bartolomeo, la 155ma vittima Covid-19 positiva spentasi nello Spezzino da inizio pandemia. L'anziano, residente nel comune di Genova, era ricoverato in pneumologia. E sono 35 i nuovi contagiati (25 contatto di caso confermato, 10 da attività di screening) dal coronavirus rilevati da Asl5 nelle ultime 24 ore. In totale i nuovi positivi su tutto il territorio regionale sono 73, con 3.335 tamponi effettuati da ieri a oggi (oltre 273mila da inizio pandemia); 21 i guariti di giornata. Stanti questi dati, i positivi in provincia della Spezia ad oggi sono 874 (+30), in tutta la regione 2.513. I ricoverati Covid-19 positivi liguri salgono a quota 149 (+9), con 13 terapie intensive. Al San Bartolomeo, ospedale spezzino dove vengono accolti i positivi al coronavirus, si passa a 83 ricoverati (+4), di cui 9 (+1) in terapia intensiva. Sono poi 1.855 i liguri in sorveglianza attiva, 808 (-32) dei quali in Asl 5; 1.174 (+63) i liguri in isolamento domiciliare. I deceduti da inizio pandemia sono 1.583 (+1).



Nuovi positivi 16 settembre 2020

5 Asl1 (4 contatto caso confermato, 1 attività screening)

3 Asl2 (2 contatto caso confermato, 1 attività screening)

29 Asl3 (14 contatto caso confermato, 15 attività screening)

1 Asl4 (1 attività screening)

35 Asl5 (25 contatto caso confermato, 10 attività screening)



Positivi per provincia al 16 settembre 2020

IM 122 (+0)

SV 217 (-1)

GE 1020 (+18)

SP 874 (+30)

Fuori regione 96 (+3)

Altro o in fase di verifica 184 (+7)