Muore nella notte giovane ospite della Cittadella della Pace

La Spezia - Un giovane nigeriano è deceduto nella notte lasciando i compagni e gli amici nell’incredulità e sconforto. E' successo all'interno della Cittadella della Pace di Pegazzano. Dai primi accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria e dalle forze dell’ordine subito allertate e giunte sul posto, la scomparsa del giovane pare sia riconducibile all’ingestione di sostanze velenose: per fare chiarezza sui fatti, capire la dinamica e le circostanze dell'accaduto bisognerà attendere l'esito delle indagini disposte dall’autorità giudiziaria.



L’emotività del momento ha creato una certa animazione all’interno della struttura, percepita anche dagli abitanti del quartiere di Pegazzano, malgrado si trattasse di notte fonda. La situazione è stata riportata alla normalità dal personale addetto e di sorveglianza, dai responsabili accorsi sul posto e da Don Luca Palei, direttore della Caritas che si è prodigato per portare conforto ai giovani ospiti. Proprio Don Luca ha voluto esprimere il cordoglio alla intera comunità Nigeriana: il pensiero va soprattutto alla famiglia del giovane ed ai sui affetti lontani. "Al cospetto di un dramma cosi grande, agli interrogativi che pone alle coscienze individuali e collettive - si legge nella nota della Caritas Diocesana -,

prevale il sentimento di umana pietà per il giovane scomparso e la raccomandazione della preghiera".