Muore l'anziana investita in Via Fiume, c'è un indagato

L'incidente risale a sabato mattina. La donna, 92 anni, è mancata ieri.

La Spezia - Non ce l'ha fatta la 92enne che nei giorni scorsi è stata investita in Via Fiume nel quartiere di Fossitermi. L'incidente risale a sabato mattina alle 10 quando la donna è uscita di casa e per dinamiche accertate dalla Polizia municipale, con la sezione Infortunistica, è stata colpita da un'utilitaria Ford condotta da un 58enne residente nella bassa Val di Vara. Quest'ultimo sarà indagato per omicidio stradale e terminata la preparazione degli incartamenti, da parte del Comando di Via Lamarmora, il fascicolo verrà portato in Procura e poi seguirà il processo.



Il giorno dell'incidente, il 58enne, si è subito reso conto della situazione e ha assistito l'anziana attendendo l'arrivo dei soccorsi. Sul posto era presente l'automedica Delta 1 del 118. La signora ha riportato diversi traumi e, dopo essere stabilizzata sul posto dal personale 118, è stata portata in codice rosso alla shock room dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia dall'ambulanza della Croce rossa.

L'anziana signora è stata ricoverata una notte intera nelle prime ore della mattina di ieri è spirata e sul corpo è stata disposta l'autopsia. I funerali si terranno nei prossimi giorni in provincia di Lucca dove era nata.



