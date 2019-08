Muore Mauro Danè, storico presidente dell'Avis

La Spezia - Scomparso il Commendatore Mauro Dané, pluripresidente dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue. L’Avis Comunale della Spezia da l’ultimo saluto al Commendatore che nel corso della sua vita, è stato più volte Presidente dell’Avis Regionale Liguria, dell’Avis Provinciale della Spezia, dell’Avis Comunale della Spezia e, per lungo periodo, membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Avis nazionale. Nel 1997, è stato anche uno dei protagonisti della costituzione del Centro di Servizio per il Volontariato denominato “Vivere insieme”, del quale è stato prima Vice presidente vicario e poi anche presidente.



L’importante e significativo contributo dato all’associazione, il suo impegno, la professionalità, l’innato senso civico, la solidarietà e l’amore per i valori del volontariato resteranno per sempre nella memoria storica dell’AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue, e del Centro di Servizio per il Volontariato della Spezia -. Profondamente addolorati, tutta l’Avis si stringe al dolore della famiglia, della moglie Adriana, ai figli e ai nipoti ai quali esprime i sensi del più accurato cordoglio. Giovedì 29 agosto, alle 15, nella chiesa dell’Ospedale S. Andrea avranno luogo le esequie dell’amico e dirigente del mondo dell’associazionismo e del volontariato.