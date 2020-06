Muore 80enne a Sarzana, due positivi in più in provincia

La Spezia - Rimangono 13 le persone ricoverate tra il Sant'Andrea e il San Bartolomeo e nessuno di loro è in terapia intensiva. E' l'aggiornamento di mercoledì 3 giugno, che segnala come lo Spezzino rimane l'area meno colpita, ma da oggi ha 77 positivi, due in più di ieri mentre scendono a 81 le persone in sorveglianza attiva (-9). E c'è purtroppo da registrare un decesso che tocca la nostra provincia: non ce l'ha fatta una donna di 80 anni Covid-19 positiva che era ricoverata a Sarzana, in Geriatria. Era residente nel Bolanese. I decessi in Asl 5 toccano quindi quota 139.

In tutta la regione i positivi sono 2791 (-28) su 110.006 (+946) test effettuati. Come di consueto la stragrande maggioranza si trova nella zona di Genova (1935 positivi), seguita da Savona (459) e Imperia (318). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2277 (+4), il totale dei guariti con due test consecutivi negativi sale a 5487 (+40). Le vittime totali sono 1471 (+5).



PROVINCIA: tot. 2791

SAVONA 459

LA SPEZIA 77

IMPERIA 318

GENOVA 1935

altro/in fase di verifica 2



Sorveglianza attiva

ASL 1 124

ASL 2 184

ASL 3 291

ASL 4 83

ASL 5 81

Liguria 763