Municipale, multe per assembramenti e mascherine non indossate

Questa mattina in Viale Garibaldi, per il mercato settimanale, e nei giorni scorsi in un bar e in Piazza Cavour.

La Spezia - Nei giorni scorsi, anche alla luce dell'andamento dei contagi, il comando di Polizia locale della Spezia ha disposto l'intensificazione dei sevizi di controllo sul rispetto dei comportamenti prescritti dal Dpcm governativo e dall'ordinanza del presidente della Regione per prevenire la diffusione del Covid-19.



In vari ambiti territoriali della città controllati non sono state accertate violazioni all'obbligo di utilizzo della mascherina, mentre alcune criticità sono emerse nell'ambito di esercizi commerciali e nelle attività di mercato, con il conseguente, immediato, accertamento di violazioni e relative sanzioni da parte degli agenti del comando di Via La Marmora.

Nello specifico il gestore di un bar piuttosto frequentato del centro cittadino è stato verbalizzato con sanzione di 400 euro per non aver indossato la mascherina, ancorché ci fossero avventori nel locale.

Analogo provvedimento a carico di un operatore alimentare del mercato di Piazza Cavour sorpreso senza mascherina con clienti vicini al banco di vendita.



Questa mattina infine nell'ambito del controllo del marcato di Viale Garibaldi, anche in relazione a segnalazioni di avventori del mercato e residenti in ordine ad assembramenti nell'area mercatale, gli agenti del nucleo di Polizia amministrativa hanno contestato verbali di 400 euro a carico di 4 persone assembrate e a contatto tra loro senza alcun legame familiare in prossimità di un banco di vendita. Due ulteriori avventori del mercato e due operatori sono stati analogamente sanzionati per il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina in area ad elevata frequentazione.

I controlli della Polizia Locale hanno fatto seguito ad un azione di carattere dissuasivo portata avanti nell'ultimo mese onde prevenire comportamenti a rischio.

Evidentemente in alcuni casi questa azione preventiva non ha avuto esiti e si è reso necessario l'intervento repressivo.