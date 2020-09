Multati in dodici senza mascherine, chiuso di nuovo minimarket

La Spezia - Circa una decina di giorni fa, il personale della Polizia Locale aveva disposto la chiusura dell'attività e denunciato il gestore bengalese presente nel suo market aperto al pubblico nonostante l'uomo fosse positivo al Covid. Uscito dalla positività a seguito dei previsti tamponi e dei relativi esiti, il titolare ha riaperto il market vicino a Piazza Garibaldi, senza però provvedere all'idonea sanificazione del locale. Gli agenti della Polizia Locale intervenuti hanno quindi disposto l'ulteriore chiusura sino all'avvenuta certificata sanificazione del locale.



Nel frattempo sono proseguiti, sia nel centro cittadino, zona assegnata alla Polizia Locale nell'ambito dei controlli sull'emergenza COVID, come da ordinanza del Questore della Spezia, sia nei mercati in atto oggi, i controlli sul rispetto delle norme di contenimento. Gli agenti del comando di Via Lamarmora hanno identificato 12 persone, tra cui turisti stranieri, operatori e clienti dei mercati e privati cittadini, privi del dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Alle stesse sono stati notificati verbali da 400 euro ciascuno per l'accertata violazione all'ordinanza del Presidente della Regione.