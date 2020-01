Movida natalizia senza eccessi, un solo intervento in Via Gioberti

La Spezia - Giorni di festa, giorni di controlli per la Polizia di Stato. Focus in particolare presso le sale giochi cittadine di Corso Cavour e del centro commerciale Le Terrazze, particolarmente frequentate in questi giorni a ridosso delle feste di fine anno. Nessuna criticità in centro storico se si eccettua un intervento in via Gioberti a seguito di segnalazione di disturbo della quiete pubblica. Complessivamente identificati una trentina di persone di cui cinque proprio durante l'intervento in via Gioberti.