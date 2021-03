Movida e turisti da fuori nel mirino: "Rimanere in giallo dipende da noi"

La Spezia - "Rimanere in fascia gialla dipende dai comportamenti di tutti" commenta così la prefetta Maria Luisa Inversini all'esito dell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, l'assessore alla sicurezza del comune di Spezia e di Sarzana ed i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA.

Le forze di polizia e la polizia locale saranno più presenti nelle zone della movida con servizi interforze appiedati e saranno intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio nei tradizionali luoghi di aggregazione festivi, come le passeggiate a mare e l'imbocco dei sentieri. I servizi di polizia stradale saranno potenziati dopo che alcuni sindaci hanno segnalato il possibile arrivo di turisti non consentito delle attuali restrizioni agli spostamenti. Anche i social saranno attentamente monitorati.

È stata ribadita l'importanza del rispetto delle regole: non solo usare la mascherina e mantenere le distanze per non creare assembramenti, ma anche non consumare cibi e bevande in luoghi pubblici ed aperti al pubblico dopo le 18, orario oltre il quale i locali in zona gialla chiudono. Dopo tale ora e fino alle 22, è consentito solo l'asporto esteso dal nuovo decreto anche ad enoteche e vinerie, sempre, ovviamente, con il divieto di consumare nelle adiacenze degli esercizi.