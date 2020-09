Movida, 220 controllati e un paio di denunce

La Spezia - I servizi di controllo del territorio coordinati dalla Questura della Spezia e rinforzati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria sono proseguiti anche ieri, nel capoluogo, nelle aree maggiormente interessate da frequentazione di persone, ove si rende necessario vigilare sul rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

Numerosi gli interventi nel mattino e nel pomeriggio, più dissuasivi che altro, anche nei confronti di alcune persone senza fissa dimora rintracciate in centro, e ripetuti i controlli amministrativi nei bar del centro e dell’Umbertino fino alla stazione FS, risultati tutti in regola.

Nella decorsa serata, il Sostituto Commissario designato della Questura, avvalendosi di agenti della Polizia di Stato e del concorso di militari della Guardia di Finanza e di pattuglie della Polizia Municipale, ha proceduto al controllo delle vie della movida dal centro storico al quartiere Umbertino. Tra gli esercizi commerciali controllati nella notte dalla Polizia locale, è stata rilevata un’infrazione ad un bar di Via Tommaseo, per non aver rispettato la chiusura prevista a mezzanotte.



Il Commissariato di Sarzana, che ha coordinato un dispositivo rinforzato per vigilare sulla movida sarzanese, ha contestato una violazione a un 16enne residente in altro comune della provincia, poiché sorpreso a bordo di autobus cittadino in possesso di hashish, di cui ha dichiarato uso personale. Al termine degli atti di rito, lo stesso è stato riaffidato ai genitori.

La Polizia Ferroviaria della Spezia ha rintracciato e indagato in stato di libertà un 27enne albanese ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98, perché inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e la sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

La Polizia di Frontiera ha invece mirato la vigilanza all’area portuale, in occasione dello sbarco mattutino e imbarco a tarda sera dei passeggeri della nave da crociera Diadema, che ha segnato ieri la ripresa delle visite di crocieristi in provincia, nonché alla passeggiata Morin dove si sono riversati i turisti.

Il bilancio dei servizi svolti nelle scorse 24 ore dalla Polizia di Stato è di: 221 persone controllate di cui 46 straniere, 18 con precedenti di polizia, due denunciate a piede libero di cui una straniera. I servizi di prevenzione e vigilanza proseguono per tutto il fine settimana per l’atteso progressivo aumento della mobilità.