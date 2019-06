Motocarro si ribalta in Via Crispi

La Spezia - Incidente stradale questa mattina alla rotonda di Via Crispi. Due giovani, fratello e sorella, stavano procedendo in direzione Valdellora e per dinamiche in fase di accertamento chi guidava ha perso il controllo del motocarro, sul quale viaggiavano, che è finito su un fianco destro. Il mezzo poi è finito contro un'auto in sosta. Erano le 9.45 di questa mattina. I due giovani non hanno riportato lesioni e sul posto è intervenuta la Polizia municipale. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e la Pubblica assistenza.