Morte sulla provinciale 566, la vittima è un 63enne

Grave incidente nel pomeriggio, a poche ore dal sinistro letale di Santo Stefano.

La Spezia - Due incidente mortali nello Spezzino nel giro di poche ore. Stanotte (QUI) la morte di un 56enne a Santo Stefano di Magra. Oggi pomeriggio invece è deceduto un uomo di 63 anni che era alla guida lungo la Sp 566 della Val di Vara, recentemente riaperta al traffico dopo lo stop causato da una frana.



Erano da poco passate le 16.00 quando si è verificato il sinistro, che ha coinvolto un solo veicolo, che procedeva in direzione Sesta Godano. Sul posto sono intervenuti l'automedica Delta3 del 118 con medico e infermiere a bordo, la Croce rossa di Sesta godano, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Come detto, l'uomo alla guida, 63 anni, è morto, mentre il passeggero è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per valutare la dinamica dell'incidente.



(foto di repertorio)