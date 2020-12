Montalbano, autobotte trasportava gpl finisce fuori strada, intervento dei vigili del fuoco

La Spezia - Una squadra dei vigili del fuoco della Spezia è intervenuta nel pomeriggio in via Montalbano, nel comune della Spezia, per recuperare un'autobotte che trasportava Gpl finita fuori strada. Il mezzo pesante stava procedendo in salita da Valeriano verso Montalbano quando e finito con le ruote anteriori fuori dalla sede stradale, inclinandosi pericolosamente verso la scarpata. Appena arrivati sul posto gli operatori hanno assicurato il camion con un cavo d'acciaio per scongiurare qualsiasi rischio di ribaltamento e dopo aver effettuato una verifica strumentale per accertarsi che non ci fossero perdite di Gpl hanno proceduto al recupero, utilizzando il verricello dell'autogru giunta appositamente dalla sede centrale. L'operazione di recupero è durata circa un'ora, durante la quale la strada è rimasta chiusa al traffico