La Spezia - Al termine di serrate indagini condotte dagli agenti della Polizia Municipale coordinate dal Comandate del Corpo Francesco Bertoneri, sono stati identificati i tre minorenni che sabato scorso furono protagonisti di atti vandalici nelle vicinanze del monumento alla Resistenza, nel cuore dei giardini pubblici. Fu immediato l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale (leggi qui) che al loro sopraggiungere hanno constatato che, all’interno della fontana, era stato gettato un monopattino elettrico della Bit Mobility, uno dei mezzi utilizzati per la flotta del servizio sharing, attivo nel comune capoluogo dal maggio scorso. In quella circostanza, gli autori del fatto si allontanarono preventivamente rendendosi di fatto irreperibili: pertanto gli agenti hanno avviato le indagini del caso che si sono concluse ieri pomeriggio con la denuncia di tre minorenni residenti in città.



“Ha destato giustamente molta indignazione nella cittadinanza l’immagine del monopattino nella fontana del monumento della Resistenza, tanto da essere diventata quasi virale sui social - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Immediatamente l’area è stata pulita ed è stata restituita dignità al monumento, e grazie alle telecamere di recente installazione, è stato possibile identificare chi ha commesso questi atti vandalici. Una vicenda che, per come si è conclusa, dimostra quanto le telecamere costituiscano una risorsa preziosa e fondamentale. Il momento di crisi sanitaria e sociale che stiamo attraversando è molto pesante per tutti, ma questo non può essere un alibi per il vandalismo: l’impegno delle istituzioni è stare loro vicino perché far vedere un futuro da protagonisti ai giovani è fondamentale per non disperdere il futuro della nostra società".



Così, grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto ricostruire perfettamente l’accaduto e, a tempo record, dopo un’accurata attività d’indagine concretizzatasi anche con alcuni pedinamenti ed appostamenti, hanno identificato i tre minori responsabili dell’insano gesto. Si tratta di due ragazzi di 15 anni ed un altro di 17 anni, tutti denunciati a piede libero presso il Tribunale per i minorenni di Genova per il reato di danneggiamento aggravato in concorso. Al momento della convocazione dei minori e dei rispettivi tutori presso il Comando di Via La Marmora tutti si sono scusati dell’accaduto apparendo dispiaciuti. È in corso di valutazione l’eventuale costituzione di parte civile nel procedimento che verrà instaurato contro i minori, da parte degli enti danneggiati.



“Un fatto spiacevole - ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Filippo Ivani - A maggior ragione considerando che si trattava di un monumento dedicato alla Resistenza. Credo che i tre giovani che hanno commesso il reato debbano capire la gravità dell’accaduto: apprezzo che abbiano chiesto scusa e che siano dispiaciuti. Spero vivamente che da oggi inizino a studiare di più la storia ma anche il rispetto per i monumenti dedicati a persone che si sono sacrificati per rendere libera la nostra nazione. Ringrazio la nostra Polizia Locale per il lavoro svolto e per la celerità con cui sono arrivati all’identificazione dei giovani. Ancora una volta l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza è stato uno strumento fondamentale e come amministrazione continueremo con l’installazione di nuove telecamere".