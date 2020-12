Money transfer e internet point, tutto ok dai controlli della Polizia di Stato

Nessuna infrazione è stata rilevata all’interno dei predetti esercizi, sia dal punto di vista amministrativo che sotto il profilo del rispetto della normativa sanitaria in atto.

La Spezia - Controlli ai pubblici esercizi estesi anche a Money transfer ed internet point nel quartiere Umbertino, nel pomeriggio di ieri, lunedì 1° dicembre, da parte del personale della Polizia Amministrativa della Questura spezzina, unitamente al personale dell’UPGSP. Il territorio è stato battuto anche da cinque equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore della Spezia. Nessuna infrazione è stata rilevata all’interno dei predetti esercizi, sia dal punto di vista amministrativo che sotto il profilo del rispetto della normativa sanitaria in atto.



Gli equipaggi, hanno inoltre effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che alla verifica del rispetto delle norme anticontagio, concentratosi soprattutto nelle zone ‘centro’, giardini pubblici, stazione e per prevenire i furti in abitazione nella zona ‘ovest’ della città. Nel complesso sono stati controllati cinque esercizi pubblici, identificate 42 persone, sette delle quali avevano precedenti penali o di polizia, di cui 23 cittadini stranieri e sei autovetture.