La Spezia - Mondo forense spezzino, famigliari e amici in lutto per la prematura scomparsa dell'avvocato Fabrizio Massimo Percario all'età di soli 63 anni. Alla professione forense aveva affiancato l'esperienza politica, ad esempio candidandosi al consiglio comunale e ricoprendo l'incarico di vice segretario provinciale della rinata Democrazia cristiana. Innumerevoli gli amici e i colleghi che in queste ore lo stanno salutando, ricordandone le doti umane e professionali.