Mondo della scuola in lutto per la scomparsa di Patrizia Stagi

La Spezia - Il giorno di Pasqua, dopo una lunga malattia se n’è andata a soli 68 anni la professoressa Patrizia Stagi, per lungo tempo Docente di Lettere presso l’Istituto per Geometri Cardarelli della Spezia.

Generazioni di geometri si sono formate avendola come apprezzata docente di Italiano e Storia al biennio. Coltissima, dopo la Laurea in Lettere si era dedicata con passione all’insegnamento, facendo appassionare gli alunni alla materia con le sue spiegazioni, le letture ad alta voce dei classici della letteratura, gli incontri con l’autore, le rappresentazioni in classe di brani teatrali.



Qualche anno fa era stata colpita dalla malattia, ma non aveva mai voluto rinunciare all’insegnamento che ha portato avanti fino al raggiungimento della pensione, appena due anni fa. La Dirigente ed i colleghi, rammaricati di non poterle essere vicino in questo triste momento, la ricordano con affetto non solo per la preparazione, ma per il carattere gioviale ed il sorriso che non è mai venuto meno neanche nei momenti di difficoltà, stringendosi al marito ed all’adorata figlia.