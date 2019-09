Minorenne con la droga in tasca acciuffato sotto la statua di Garibaldi

La Spezia - Nell'ambito dei controlli che agenti in borghese del reparto sicurezza della Polizia Locale stanno svolgendo su richiesta dell'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei nei giardini pubblici in relazione a situazioni di degrado derivanti dallo spaccio e dal consumo di sostanze stupefacenti. E così ieri sera, alcuni operatori del comando di via Lamarmora, a seguito di attività di osservazione espletata anche nei giorni precedenti, hanno colto sul fatto un minore diciassettenne di origine albanese ma residente da anni in un comune della Val di Vara intento a cedere dosi di sostanza cannabinoide preconfezionate a un coetaneo di nazionalità italiana e residente nella nostra città. Il tutto in cambio di un corrispettivo in denaro.



Il fatto è accaduto nell'area dei giardini pubblici più prossima al monumento a Garibaldi alla presenza di diversi frequentatori dell'area verde. Gli agenti del reparto sicurezza della Polizia Locale hanno denunciato il minorenne alla Procura del Tribunale dei minori di Genova per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato il minorenne che l'aveva acquistata alla Prefettura della Spezia come previsto dalla normativa in materia. Le dosi di sostanza stupefacente sono state poste sotto sequestro penale.